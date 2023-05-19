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Посмотрите, кто радуется авиасообщению, и поймете, кому нужно было его восстанавливать - Ломджария
19.05.2023 15:15
Выполнение первого прямого авиарейса из Москвы в Тбилиси прокомментировала экс-омбудсмен Грузии Нино Ломджария.
«На тринадцатом году пребывания у власти «Грузинская мечта» всучивает нам как успех «договоренность» с правительством разыскиваемого по международному военному преступлению, санкционированного, изолированного, всеми ненавидимого Путина, чтобы их самолеты, годные только на металлолом, летали к нам с агентами ФСБ на борту. Это предлагается в обмен на интеграцию с Европой.
Посмотрите, кто радуется авиасообщению, и поймете, кому нужно было его восстанавливать. «Мечта», это не твоя заслуга, но Кремлю нужна была Грузия, и они тебя используют». - пишет бывший Народный защитник Грузии Нино Ломджария.
Напомним, что авиакомпания "Азимут", санкционированная в Украине, выполнила сегодня первый прямой рейс из Москвы в Тбилиси. На борту самолета были грузинские прокремлевские политики. В Тбилисском международном аэропорту прибывший борт встретила акция протеста.
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