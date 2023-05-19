

Хазарадзе: Идет тихая аннексия Грузии

19.05.2023 15:17





Основатель и лидер оппозиционной партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе заявил о начале «тихой аннексии» страны со стороны России. Так он отреагировал на возобновление прямого авиасообщения с РФ. Днем 19 мая в Тбилиси приземлился первый за четыре года самолет, вылетевший из Москвы.



«Проснись, Грузия! Время просыпаться! Идет тихая аннексия Грузии. Аннексия – это не просто танк. Срочно ввести визовый режим для граждан России! Если так будет продолжаться, мы получим Грузию без грузин!», — написал Хазарадзе на своей страничке в соцсети Facebook.



Напомним, 10 мая президент РФ Владимир Путин снял запрет на прямое авиасообщение с Грузией, прерванное в 2019 году по инициативе Москвы, а также издал указ и об отмене визового режима для граждан Грузии, также введенного Россией в одностороннем порядке еще в 2000 году.



Первый прямой рейс между Москвой и Тбилиси совершила российская авиакомпания «Азимут».



SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





