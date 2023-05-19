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Посол США: «Полеты возобновлены в большей степени для комфорта граждан России, а не для грузин»
19.05.2023 15:19
Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что понимает озабоченность грузинского народа по поводу возобновления прямого авиасообщения с Россией. По словам дипломата, рейсы были восстановлены не для удобства граждан Грузии, а удобства граждан России.
Как отметила дипломат, последние статистические данные показывают, что «в России проживает около 240 тысяч грузин».
«У большинства из них двойное гражданство, и если они хотели уехать из России, то делали это в прошлом году.
В реальности, это может касаться одного миллиона граждан России, желающих приехать в Грузию. Это [возобновление полетов] сделано в большей степени для комфорта граждан России, а не для грузин.
Думаю, понятно, почему люди обеспокоены, и понятно, почему люди хотят больше знать о том, чего это будет стоить Грузии», — сказала посол журналистам.
Дегнан также напомнила, что Россия продолжает оккупировать 20 процентов территории Грузии и продолжает задерживать граждан Грузии у линии оккупации.
«Так что, думаю, беспокойство грузинского народа справедливо», — добавила посол.
19 мая первым прямым рейсом авиакомпании «Азимут» из Москвы в Тбилиси прилетят прокремлевские грузинские политики и активисты, которые, как сообщалось, вели переговоры с Россией о восстановлении авиасообщения.
Грузинские активисты планируют провести в аэропорту акцию протеста против прямых рейсов. По словам лидера движения «Дроа» Элене Хоштария, они прибудут в тбилисский аэропорт в 12 часов.
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