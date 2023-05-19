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Гаврилов: следующим шагом может стать восстановление дипотношений
19.05.2023 15:57
Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов не исключает возобновления дипломатических отношений между Россией и Грузией.
«Полагаем, что следующим шагом в развитии российско-грузинских отношений станет восстановление дипломатических отношений, обмен послами», – сказал он «Российской газете»
Это, по его оценке, позволит в том числе обеспечить полноценную консульскую поддержку граждан двух стран.
«На возможность такого шага указывает сдержанная позиция Грузии по украинскому вопросу, ее следование демократическим принципам. Наши народы связывают тесные связи, у нас общие духовно-нравственные ценности, культура», – отметил Сергей Гаврилов.
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