

Хабеишвили: «Русская мечта» торжественно встречает в аэропорту российское судно

19.05.2023 15:58





«Русская мечта» торжественно встречает в аэропорту российское судно, направление которого уже определили украинские солдаты. В 19:00 вечера мы должны начать собираться у парламента и сделать так, чтобы наш голос был услышан российскими властями и всем миром, - заявил председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили на брифинге партии в парламенте Грузии.



Как отметил Хабеишвили, правительство идет против народа и Конституции, где написано, что власти должны сделать все, чтобы обеспечить европейскую и евроатлантическую интеграцию Грузии.



«Этот процесс в Грузии начали российский олигарх и российская партия – до конца обрусение нашей страны в тот период, когда двери Евросоюза как никогда открыты, и Иванишвили и «Русская партия» застряли в дверях именно в это время. Выражаем нашу твердую позицию – «Нет российским властям!», «Нет убийце Путину!» и исторический выбор нашей страны – это Европа. Вот почему мы должны начать собираться у парламента Грузии сегодня с 19 часов и еще раз донести до российских властей и всего мира наш голос о том, что мы не потерпим русификации нашей страны и российского режима в Грузии. В это время, когда мы начнем собираться, в парламенте будет Гомелаури, который несет прямую ответственность за то, что сейчас происходит, и мы видим, что участников антипутинской акции одного за другим задерживают в аэропорту и прибегают к насилию в отношении гражданских активистов», - заявил Хабеишвили.





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