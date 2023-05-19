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Парламентское большинство сорвало голосование о создании следственной комиссии по делу о колл-центрах
19.05.2023 17:06
Депутаты большинства парламента Грузии не прошли регистрацию перед голосованием и в результате голосование по вопросу создания временной следственной комиссии по делу о «колл-центрах» не состоялось.
Процедуру регистрации прошли 54 депутата от оппозиции, однако перед самим голосованием по этому вопросу нужна была регистрация не менее 76 депутатов. Депутаты большинства не зарегистрировались и таким образом «провалили» голосование.
Следует отметить, что правящая команда прибегла к аналогичному методу и тогда, когда на голосование ставился вопрос о создании временной следственной комиссии в связи с судебной властью и у оппозиции было достаточно голосов для ее создания.
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