

Парламентское большинство сорвало голосование о создании следственной комиссии по делу о колл-центрах

19.05.2023 17:06





Депутаты большинства парламента Грузии не прошли регистрацию перед голосованием и в результате голосование по вопросу создания временной следственной комиссии по делу о «колл-центрах» не состоялось.



Процедуру регистрации прошли 54 депутата от оппозиции, однако перед самим голосованием по этому вопросу нужна была регистрация не менее 76 депутатов. Депутаты большинства не зарегистрировались и таким образом «провалили» голосование.



Следует отметить, что правящая команда прибегла к аналогичному методу и тогда, когда на голосование ставился вопрос о создании временной следственной комиссии в связи с судебной властью и у оппозиции было достаточно голосов для ее создания.





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