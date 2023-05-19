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МИД Литвы: восстановление полетов между Россией и Грузией противоречит интеграции Грузии в ЕС и евроструктуры
19.05.2023 18:40
С разочарованием отмечаем, что восстановление полетов между Россией и Грузией противоречит интеграции Грузии в ЕС и евроатлантические структуры, - так откликается Министерство иностранных дел Литвы на восстановление прямого авиасообщения между РФ и Грузией.
«С разочарованием отмечаем, что восстановление авиасообщения между Россией и Грузией противоречит интересам Грузии и выбранному ею пути интеграции в ЕС и евроатлантические структуры. Мы еще раз призываем Грузию присоединиться к санкциям ЕС против России, в том числе в авиационном секторе», - говорится в заявлении.
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