Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МИД Литвы: восстановление полетов между Россией и Грузией противоречит интеграции Грузии в ЕС и евроструктуры


19.05.2023   18:40


С разочарованием отмечаем, что восстановление полетов между Россией и Грузией противоречит интеграции Грузии в ЕС и евроатлантические структуры, - так откликается Министерство иностранных дел Литвы на восстановление прямого авиасообщения между РФ и Грузией.

«С разочарованием отмечаем, что восстановление авиасообщения между Россией и Грузией противоречит интересам Грузии и выбранному ею пути интеграции в ЕС и евроатлантические структуры. Мы еще раз призываем Грузию присоединиться к санкциям ЕС против России, в том числе в авиационном секторе», - говорится в заявлении.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна