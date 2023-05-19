

Страны G7 в Хиросиме приняли заявление по Украине и России

19.05.2023 20:15





Лидеры стран «Группы семи» (G7) на саммите в Хиросиме приняли заявление об Украине и российской агрессии. Оно состоит из 11 пунктов. Документ опубликован на сайте Белого дома.



Страны «семёрки» выражают полную поддержку Украине. Война России названа незаконной, неспровоцированной и захватнической. В документе подчёркнуто, что, напав на Украину, Россия нарушила международное право и Хартию ООН. G7 требует полного и безоговорочного вывода российских войск с украинской территории.



Особую озабоченность у лидеров G7 вызывает атомная безопасность Украины и, в частности, Запорожской АЭС. Страны поддерживают усилия МАГАТЭ в этой области и призывают к этому и другие государства.



«Группа семи» вновь подтверждает, что будет оказывать Украине как военную поддержку – при содействии Контактной группы по обороне Украины, – так и экономическую помощь в восстановлении, посредством Международного валютного фонда. Первоочередное внимание уделяется восстановлению энергетической инфраструктуры.



В то же время, подчёркнуто в документе, страны G7 будут поощрять борьбу Украины с коррупцией и проведение судебной реформы.



Что касается России, «Группа семи» намерена и далее продолжать политику санкций. Будут расширены запреты на экспорт в Россию любой продукции, материалов и технологий, которые могут применяться в военных целях. Санкции не коснутся экспорта, связанного с сельским хозяйством, медициной и гуманитарными целями. G7 намерена принимать меры и против третьих стран, которые сами или в качестве посредников поддерживают российскую военную машину.



В частности, G7 будет продолжать политику отказа от закупки российских энергоносителей или введения потолка цен на них, а также от импорта металлов и алмазов.



Страны «семёрки» приветствуют создание в рамках Совета Европы регистра нанесённого Украине ущерба. Россия будет обязана его возместить. G7 будет замораживать и при возможности конфисковывать размещённые в её странах российские активы.



Параллельно с поддержкой Украины, страны G7 будут развивать усилия по обеспечению продовольственной и энергетической безопасности уязвимых стран.





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