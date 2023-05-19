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В России рассматривают Кутаисский аэропорт в качестве хаба в Европу
19.05.2023 21:18
Рейсы Red Wings из Москвы в Кутаиси позволят россиянам использовать этот аэропорт для пересадки в третьи страны, в том числе в Европу, - заявил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, передает РИА Новости.
"Red Wings – это расширение перевозки, но уже в виде чартерных рейсов. Эти рейсы будут летать по очень важному маршруту Москва – Кутаиси, а Кутаиси – это аэропорт, который позволяет осуществлять стыковочные рейсы в Европу. И его можно использовать как транзитный хаб", – сказал Горин.
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