

В России рассматривают Кутаисский аэропорт в качестве хаба в Европу

19.05.2023 21:18





Рейсы Red Wings из Москвы в Кутаиси позволят россиянам использовать этот аэропорт для пересадки в третьи страны, в том числе в Европу, - заявил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, передает РИА Новости.



"Red Wings – это расширение перевозки, но уже в виде чартерных рейсов. Эти рейсы будут летать по очень важному маршруту Москва – Кутаиси, а Кутаиси – это аэропорт, который позволяет осуществлять стыковочные рейсы в Европу. И его можно использовать как транзитный хаб", – сказал Горин.





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