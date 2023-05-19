Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили: Я остаюсь украинским политиком и гражданином, но в то же время и болельщиком Грузии


19.05.2023   22:19


«Национальное движение» очень активничает, что меня радует, - пишет бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в соцсети Facebook.

Как заявляет Саакашвили, он остается украинским политиком и гражданином, но в то же время и болельщиком Грузии.

«Радует, что появились интересные молодые люди и действуют очень оперативно. Нужны новые методы, гибкость, оперативность и настойчивость. Вы должны продолжать бить эту стену, и она обязательно рухнет!

Я остаюсь украинским политиком и гражданином, но в то же время и болельщиком Грузии. Моя главная задача — победа Украины и, разумеется, победа Грузии вместе с Украиной», — пишет Саакашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна