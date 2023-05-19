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Саакашвили: Я остаюсь украинским политиком и гражданином, но в то же время и болельщиком Грузии
19.05.2023 22:19
«Национальное движение» очень активничает, что меня радует, - пишет бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в соцсети Facebook.
Как заявляет Саакашвили, он остается украинским политиком и гражданином, но в то же время и болельщиком Грузии.
«Радует, что появились интересные молодые люди и действуют очень оперативно. Нужны новые методы, гибкость, оперативность и настойчивость. Вы должны продолжать бить эту стену, и она обязательно рухнет!
Я остаюсь украинским политиком и гражданином, но в то же время и болельщиком Грузии. Моя главная задача — победа Украины и, разумеется, победа Грузии вместе с Украиной», — пишет Саакашвили.
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