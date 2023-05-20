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Президент Грузии объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways
20.05.2023 18:06
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляет, что объявляет бойкот "Georgian Airways".
Со своей стороны я объявляю бойкот «Аирзене», которая всегда использует государство для своего обогащения. Так было при всех правительствах, продолжалось во время Covid, и теперь желает воспользоваться этой новой реальностью, которая неприемлема для очень большой части нашего населения.
Я также воздержусь от использования борта, пока она находится в руках «Аирзены», чтобы не обогащать компанию, которая за деньги готова на все, и мы видели радостные заявления ее главы», — сказал Президент. Грузии Саломе Зурабишвили.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин разрешил российским компаниям осуществлять прямые авиарейсы между странами. С грузинской стороны рейсы будет выполнять "Georgian Airways" ("Аирзена").
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