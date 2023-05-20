

Президент Грузии призвала власти руководствоваться на границе списками стран-партнеров

20.05.2023 20:12





Президент Грузии Саломе Зурабишвили призывает власти срочно внести из стран-партнеров списки подсанкционных лиц и руководствоваться ими на границе.



Об этом Зурабишвили заявила на брифинге.



По ее пояснению, нужно, чтобы страна была больше защищена, чтобы сюда не могли въехать лица, находящиеся под санкциями.



«У меня также есть свои обязательства, быть на страже, чтобы использовать слово, которое у меня осталось, везде, где необходимо. Сегодня здесь, завтра в Брюсселе и везде, где это необходимо, чтобы эта страна была на своем месте, которое ей принадлежит. Очевидно, что на власти, правительстве лежит очень большая ответственность, прежде всего за то, чтобы граница была защищена. Что значит, мы не знали, кто въехал, что значит, находящаяся под санкциями, да еще под какими санкциями, дочь самого высокопоставленного должностного лица, из непосредственного окружения Путина, приезжает в страну, а мы не знаем?! Вчера, оказывается, не знали, что въехал Саакашвили, сегодня не знают, что русские въезжают, как хотят и русские подсанкционные. Призываю власти срочно внести – я очень хорошо знаю, как работают эти санкции, - списки наших стран-партнеров, тех лиц, которые находятся под санкциями, и руководствоваться этими списками на границе, чтобы никто из тех, кто под санкциями, не въехал. Это минимум защиты этой страны, которая и без того находится под угрозой, исходя из своего геополитического положения, и нуждается в большей защите, чем европейские страны, которые намного дальше и гораздо более защищены. Это обязанность власти», - заявила Зурабишвили.





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