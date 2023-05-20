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Ника Мелия: Российскому террористическому государству не удалось оформить брак в Грузии и с Грузией


20.05.2023   21:15


Сегодня российскому террористическому государству не удалось оформить брак в Грузии и с Грузией, – написал в соцсети член «Национального движения» Ника Мелия.

«Находящаяся под санкциями семья Лаврова покинула Грузию!

Сегодня российскому террористическому государству не удалось оформить брак в Грузии и с Грузией!

Однако пока мы не победим причину русификации страны, нам придется бороться с симптомами каждый день, везде и всем!

Мы будем бороться и отпразднуем осуществление исторического европейского выбора Грузии!», - пишет Мелия.


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