

Ника Мелия: Российскому террористическому государству не удалось оформить брак в Грузии и с Грузией

20.05.2023 21:15





Сегодня российскому террористическому государству не удалось оформить брак в Грузии и с Грузией, – написал в соцсети член «Национального движения» Ника Мелия.



«Находящаяся под санкциями семья Лаврова покинула Грузию!



Сегодня российскому террористическому государству не удалось оформить брак в Грузии и с Грузией!



Однако пока мы не победим причину русификации страны, нам придется бороться с симптомами каждый день, везде и всем!



Мы будем бороться и отпразднуем осуществление исторического европейского выбора Грузии!», - пишет Мелия.





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