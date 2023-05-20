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На проспекте Руставели проходит акция против прямого авиасообщения между Грузией и РФ


20.05.2023   21:21


На проспекте Руставели в Тбилиси, около парламента, проходит акция против прямых полетов между Россией и Грузией под лозунгом «Российский самолет не садится в ЕС».

Требования участников акции - немедленно прекратить прямые рейсы в Россию, а также незамедлительно освободить мирных граждан, задержанных сегодня правоохранителями на акции возле гостиницы «Кварлис тба».

Акция организована несколькими неправительственными организациями.

На территории мобилизована полиция.


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