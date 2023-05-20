

Участники акции выдвинули требования властям

20.05.2023 22:39





Участники акции против прямых полетов с Россией, которая проходит перед зданием парламента в Тбилиси, назвали свои требования, на выполнение которых дали властям один час.



В частности, активисты требуют, чтобы задержанные сегодня на акции в Кварели были освобождены, а «Грузинская мечта» приняла решение об отмене полетов в Россию.



«Бидзина Иванишвили ложится спать в 22:00, поэтому мы хотим через час, с 21:00 до 22:00 получить ответ, отпустят ли заключенных и будут ли отменены полеты. Граждане ждут решения «Грузинской мечты». Нас будет еще больше и мы продолжим создавать дискомфорт «Грузинской мечте»», - сказал один из активистов.





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