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Участники акции выдвинули требования властям
20.05.2023 22:39
Участники акции против прямых полетов с Россией, которая проходит перед зданием парламента в Тбилиси, назвали свои требования, на выполнение которых дали властям один час.
В частности, активисты требуют, чтобы задержанные сегодня на акции в Кварели были освобождены, а «Грузинская мечта» приняла решение об отмене полетов в Россию.
«Бидзина Иванишвили ложится спать в 22:00, поэтому мы хотим через час, с 21:00 до 22:00 получить ответ, отпустят ли заключенных и будут ли отменены полеты. Граждане ждут решения «Грузинской мечты». Нас будет еще больше и мы продолжим создавать дискомфорт «Грузинской мечте»», - сказал один из активистов.
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