

Георгий Вольский: ДОочь Лаврова не должна сюда приезжать

20.05.2023 22:55





Депутат парламента Грузии от правящей партии Георгий Вольский признал, что в Грузию действительно приезжала дочь главы МИД России Сергея Лаврова. По его словам, власти узнали об этом позже, так как она приезжала под фамилией мужа.



"Да, это была дочь Лаврова, как мы узнали позже. Сейчас она Винокурова, с другой фамилией, на фамилии мужа. Как мне сказали, это была свадьба деверя дочери Лаврова, а он известен своими антироссийскими высказываниями", заявил Вольский.



«Лавров — один из руководителей страны-агрессора, которого с нашей подписью исключили из европейских структур.



Это плохо, мне это не нравится, дочь Лаврова не должна сюда приезжать. Не должен приезжать Познер и не должен приезжать Михалков, которому кланялся Саакашвили", - сказал Георгий Вольский намекнув на свадьбу дочери Сергея Михалкова в Грузии, когда страной руководил экс-президент Михеил Саакашвили. Впрочем, Вольский не упомянул о том, что зятем Михалкова является грузин, режиссер Резо Гигинеишвили.



Сегодня у «Кварельского озера» прошел митинг. Граждане протестовали против свадьбы деверя дочери Лаврова и пребывания дочери Лаврова в Грузии.



19 мая телекомпания «Мтавари архи» распространила информацию о приезде в Грузию дочери Лаврова, которая находится под международными санкциями. Позже эту информацию опровергла гостиница «Кварлис тба» (Кварельской озеро), однако сегодня президент Грузии провела брифинг, на котором заявила, что общалась с министром внутренних дел и выразила обеспокоенность присутствием «дочери высочайшего ранга чиновника России» в Грузии.



В сегодняшнем заявлении Президент фактически подтвердила информацию о визите дочери Лаврова в Грузию.



На акции протеста в Кварели в административном порядке задержаны 16 человек. Среди арестованных Шушана Мацаберидзе, Гела Хасая, Георгий Гогитидзе, Дима Чиковани, Тите Геденидзе, Ника Чобадзе, Бека Папашвили, Ладо Хускивадзе и Георгий Кавелашвили.



В Телави также была арестована лидер партии «Дроа» Элене Хоштари.



Лица, задержанные во время акции, задержаны по статьям 166 и 173 КоАП, что означает мелкое хулиганство и неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительных органов.





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