

Данилов: Больно, что сейчас российская тьма душит свободную Грузию

21.05.2023 10:27





Грузия обязательно одержит победу, а украинцы будут находиться рядом в борьбе свободных против рабов, - об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов пишет в Twitter,



"Грузия обязательно победит и оставит в прошлом темные времена, которые сейчас набросились на нее из мерзких северных болот. Украинцы будут рядом с вами в этой борьбе свободных против рабов.



Больно, что сейчас российская тьма душит свободную Грузию, но мы поделимся опытом нашей борьбы и знаем, что Грузия будет свободной и независимой, территориально целостной и суверенной", - пишет Данилов.





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