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Хоштария: Ни я, ни мой адвокат не будем сотрудничать с этой системой
21.05.2023 14:23
Я не собираюсь идти на этот рабский суд! Это не суд - ни я, ни мой адвокат не будем сотрудничать с этой системой, - говорится в послании лидера «Дроа» («Пора») Элене Хоштария, которое партия публикует в социальной сети.
Как отмечает Элене Хоштария, суд — это группа прислужников российского режима.
«Сегодня утром ко мне пришла администрация колонии и сказала, что я должна следовать за полицией, я, разумеется, отказалась. Адвокату опять ничего не сообщили, в итоге я настояла на своем. Я не собираюсь идти на этот рабский суд. Это не суд. Это группа прислужников российского режима. Поэтому ни я, ни мой адвокат не будем сотрудничать с этой системой. У меня нет проблем с нахождением в изоляции. Нет российскому режиму!» - говорится в послании.
Для справки, акция у гостиницы «Кварлис тба» («Озеро Кварели») проходила вчера с утра. Участники акции протестовали против присутствия в ней членов семьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
В ходе протестной акции ситуация между полицией и участниками акции обострялась несколько раз. По последней официальной информации, на месте задержано 16 человек.
В связи с происходящими события президент Грузии Саломе Зурабишвили провела брифинг. По словам президента, глава МВД заверил ее, что «семья, которая собиралась отмечать второй день свадьбы, уехала, и свадьба сегодня не состоится».
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