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Хоштария отказалась от встречи с представителем офиса Народного защитника - Омбудсмен
21.05.2023 14:26
По заявлению Народного защитника Грузии Левана Иоселиани, задержанная лидер партии «Дроа» («Пора») Элене Хоштария отказалась от встречи с представителем офиса Народного защитника.
По его словам, представители омбудсмена посещают задержанных у гостиницы «Кварлис тба» в отделениях и с первой минуты подключились к этому процессу.
«По моей информации, задержано до 17 человек, и они посещают всех. Хоштария отказалась от встречи. Мы делаем все, что в наших силах, для защиты прав задержанных и будем осуществлять мониторинг этого процесса», - заявил Иоселиани.
Как он отметил, гнев людей, пришедших и протестовавших у госотинцы «Кварлис тба», вполне понятен.
Для справки, акция у гостиницы «Кварлис тба» («Озеро Кварели») проходила вчера с утра. Участники акции протестовали против присутствия в ней членов семьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
В ходе протестной акции ситуация между полицией и участниками акции обострялась несколько раз. По последней официальной информации, на месте задержано 16 человек.
В связи с происходящими события президент Грузии Саломе Зурабишвили провела брифинг. По словам президента, глава МВД заверил ее, что «семья, которая собиралась отмечать второй день свадьбы, уехала, и свадьба сегодня не состоится».
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