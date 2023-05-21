

Кобахидзе: Санкции не могут касаться члена семьи, такой подход противоречит стандартам прав человека

21.05.2023 14:32





Санкции не могут касаться члена семьи, такой подход противоречит стандартам прав человека, - заявил журналистам председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, откликаясь на приезд членов семьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Грузию.



По его пояснению, Грузия руководствуется законом «Об оккупации» и если упомянутый закон в данном случае не был нарушен, то у таможенной службы не было оснований не пускать конкретных лиц в Грузию.



«Есть закон «Об оккупации». Главный критерий – это нарушение-ненарушение закона «Об оккупации». В данном случае, если закон «Об оккупации» не нарушался, конечно, у таможенной службы не было оснований препятствовать въезду конкретных лиц в Грузию. Соответствующие ведомства позаботятся обо всем остальном, но вам также рекомендую от начала и до конца руководствоваться законом «Об оккупации», который является основным руководящим принципом для каждого ведомства», - заявил Кобахидзе.



Он также сказал по поводу протеста, вызванного приездом членов семьи главы МИД РФ в Грузию, отметив, что «у т.н. протеста только одна цель – эскалация, создание беспорядков в стране, устройство провокаций, а конечная цель — второй фронт».



Ираклий Кобахидзе призвал население внимательно наблюдать за происходящим и дать правильную оценку.





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