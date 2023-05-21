

Каладзе: Если они не нарушали закон «Об оккупации», то имели полное право въехать в Грузию

21.05.2023 14:36





По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, если гражданами не нарушен закон «Об оккупации», он могут въезжать в Грузию.



Каладзе откликнулся на события, развернувшиеся у гостиницы «Кварлис тба», и отметил, что отдельные лица спекулируют на этом вопросе, что является двойным стандартом.



«Я не знаю, был ли это зять Лаврова или другой человек, это не имеет существенного значения, важно одно, нарушался ли этими людьми закон «Об оккупации» или нет. Соответственно, если эти люди не нарушали данный закон, они имели полное право въехать в Грузию», - заявил Каладзе.



По его словам, развернувшиеся события – это спекуляция.



«Это обычные спекуляции, они лицемеры, вообще никакой демократии, никакой любви к Родине нет речи, просто слишком велика дистанция между этими людьми и демократическими ценностями в целом. Это люди, которые управляли страной определенные годы, мы помним заявления этих людей после войны 2008 года, когда они открыто призывали россиян приезжать, ездить в Грузию, заниматься бизнесом. Также мы помним официальные письма через несколько дней после войны с приглашением россиян приехать в Грузию. И сегодня мы слышим их заявления. Это обычные лицемеры, они спекулируют. Любой человек может увидеть, что это обычные двойные стандарты», - заявил Каладзе.



Для справки, акция у гостиницы «Кварлис тба» («Озеро Кварели») проходила вчера с утра. Участники акции протестовали против присутствия в ней членов семьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова.



В ходе протестной акции ситуация между полицией и участниками акции обострялась несколько раз. По последней официальной информации, на месте задержано 16 человек.



В связи с происходящими события президент Грузии Саломе Зурабишвили провела брифинг. По словам президента, глава МВД заверил ее, что «семья, которая собиралась отмечать второй день свадьбы, уехала, и свадьба сегодня не состоится».





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