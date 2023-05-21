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Похищенные в Габоне грузинские моряки освобождены - МИД Грузии
21.05.2023 14:49
В результате усилий МИД Грузии, посольства Грузии в ЮАР и Агентства морского транспорта Грузии 21 мая грузинские моряки были освобождены из плена, сообщается в информации внешнеполитического ведомства Грузии.
Согласно информации, сейчас они проходят медицинское обследование в Нигерии, состояние их здоровья удовлетворительное. В ближайшие дни моряки вернутся на родину.
«2 мая грузинские моряки были похищены с корабля, плавающего под флагом Маршалловых островов, ставшего на якорь в Центральной Африке в территориальных водах Габона. Министерство иностранных дел Грузии, посольство Грузии в ЮАР и Агентство морского транспорта в непрерывном режиме работали над тем, чтобы помочь гражданам Грузии… Грузинские моряки были освобождены из плена 21 мая», — говорится в сообщении МИД.
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