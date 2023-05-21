

Омбудсмен Грузии: мне как гражданину понятно возмущение граждан страны из-за визита дочери Лаврова

21.05.2023 15:13





Мне, как гражданину, совершенно понятно, что произошло вчера вокруг свадьбы, — сказал Народный защитник Грузии Леван Иоселиани.



По словам Иоселиани, протест, выраженный гражданами 20 мая, приемлем и понятен.



«Когда твоя страна оккупирована, такие визиты, особенно когда приезжают дети высоких чиновников, воспринимаются сенситивно. Возмущение людей, которые пришли и протестовали, вполне понятно», — сказал Иоселиани.



Вчера полиция задержала 16 человек в связи с акцией протеста из-за приезда в Грузию членов семьи главы МИД РФ Сергея Лаврова, включая его дочь и зятя. Акция проходила перед гостиницей «Озеро Кварели» в регионе Кахетия, где члены семьи Лаврова и их окружения собирались отмечать свадебное торжество.







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