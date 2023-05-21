

Манджгаладзе: Пока Зурабишвили не перейдет от разговоров к делу, буду считать ее представителем театра одного актера

21.05.2023 16:14





Пока Саломе Зурабишвили не перейдет от этих разговоров к делу, не освободит Нику Гварамия, я буду считать ее представителем театра одного актера, - заявил один из лидеров «Стратегии Агмашенебели (Строитель)» Паата Манджгаладзе.



По его словам, президент Грузии Саломе Зурабишвили является союзником экс-премьер-министра Грузии, основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили в стратегических вопросах.



«По тактическим вопросам у Зурабишвили могут быть разногласия с Гарибашвили и Кобахидзе, но она является главным союзником Бидзины Иванишвили в стратегических вопросах. Пока Саломе Зурабишвили не перейдет от этих разговоров к делу, не освободит Нику Гварамия, я буду считать ее представителем театра одного актера, потому что она союзник Бидзины по всем стратегическим вопросам. Я не видел, чтобы Саломе Зурабишвили отмежевалась от действий Иванишвили, а то, что делает Кобахидзе, делает Бидзина, потому что Кобахидзе без Бидзины ничего собой не представляет. Я не верю президенту», - заявил Манджгаладзе.





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