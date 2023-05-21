

Лидер оппозиционной партии «Дроа» Элене Хоштария освободилась из СИЗО

21.05.2023 16:56





Лидер оппозиционной партии «Дроа» Элене Хоштария освобождена. Она уже покинула СИЗО.



«Увидев то, что происходило в Кварели, как вела себя полиция, я, естественно, поехала в Кахетию и прямо, практически на моих глазах, я думаю, это был начальник полиции, физически выгнал из здания адвоката и активистов, из-за чего я вошла в физическое противостояние с ним. Хочу подчеркнуть, что полиция, которая защищает Лаврова, прибегает к насилию над собственными гражданами, попирает их права — да, они получат аналогичный ответ. Да, я вошла в противостояние с начальником полиции, который заслужил это, потому что он применил насилие к гражданам и защищал Лаврова», — сказала Элене Хоштария.



По словам Хоштария, она не собирается сотрудничать с судом.



«С судом я не сотрудничаю вообще ни на каком этапе, потому что это не суд, это попавшая под санкции «клановая» группировка, не хочу оскорбить всех, но как система это система рабов. Поэтому я не собираюсь идти в суд, ни платить штраф, ни каким-либо образом сотрудничать», — заявила Элене Хоштария.



Отметим, лидер оппозиционной партии «Дроа» Элене Хоштария вместе с активистами накануне была задержана полицией в связи с акцией протеста из-за приезда в Грузию членов семьи главы МИД РФ Сергея Лаврова, включая его дочь и зятя. Акция протеста проходила перед гостиницей «Озеро Кварели» в регионе Кахетия, где члены семьи Лаврова и их окружения собирались отмечать свадебное торжество.







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