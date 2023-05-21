

В Тбилиси находятся вагоны российской санкционированной компании «Роснефть» - СМИ

21.05.2023 19:49





Грузинский телеканал Formula сообщает, что в столице Грузии находятся вагоны российской санкционированной компании «Роснефть».



Как передает Formula, на кадрах, предоставленных телекомпании представителем оппозиционной партии «Единое национальное движение» Василом Урушадзе, видны цистерны компании «Трансойл» (с пометкой «бензин»). В интервью оппозиционер напоминает, что «Роснефть» подвержена многократным санкциям Запада, являясь прямым донором войны в Украине.



«Вот так открыто в Тбилиси стоят железнодорожные вагоны, на которых крупными буками написано наименование государственной компании России, на которую наложены санкции. И этот состав беспрепятственно передвигается по территории Грузии. Сегодня выполнение заданий Кремля — прямая задача клана олигарха Бидзины Иванишвили».



Sova отмечает, что на вагонах, помимо надписи «Роснефть», можно прочитать надпись «Трансойл».



Уточним, что компания «Трансойл» принадлежит российскому олигарху Геннадию Тимченко, которого СМИ называют «казначеем Путина». Тимченко попал под санкции США в 2014 году после аннексии Крыма.



ЕС и Великобритания ввели санкции против Тимченко в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину. Отмечается, что у Тимченко есть гражданство Финляндии.



Тимченко вместе со своей супругой оспаривали санкции в Европейском суде, сообщало Bloomberg. Они просили суд отменить санкции, поскольку «связи с Путиным» Геннадия Тимченко не означают, что олигарх является «союзником» преиздента России в войне в Украине, заявлял адвокат Тимченко — Стефан Бонифасси.



Российское медиа сообщает, что компания «Трансойл» является ведущим оператором на рынке железнодорожной транспортировки нефтепродуктов, которая не раз побеждала в тендерах «Роснефти». А тендеры российской государственной компании обычно выигрывают «друзья Путика», как об этом писала российская оппозиционерка Любовь Соболь.



Отметим, «Роснефть» — это крупная российская нефтегазовая компания, блокирующий пакет акций которой принадлежит государственному АО «Роснефтегаз». Генеральный директор «Роснефти».



Добавим также, что с 5 декабря 2022 года вступил в силу запрет Евросоюза и стран G7 на покупку российской нефти, с 5 февраля 2023 года — эмбарго на импорт нефтепродуктов.



Источник: SOVA

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