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Десятки тысяч человек собрались в Кишиневе в поддержку прозападного правительства страны
22.05.2023 11:22
Десятки тысяч человек собрались в столице Молдовы Кишиневе в поддержку прозападного правительства страны.
По данным местных правоохранителей, на акции собралось более 75 000 человек. С заявлением на митинге выступила президент Молдовы Майя Санду.
«Молдова не хочет, чтобы Кремль шантажировал ее. Мы пришли сказать громко, уверенно и гордо: молдаване – европейцы! Это шанс для нашего народа жить в мире и благополучии», - сказала Майя Санду.
К демонстрантам также обратилась президент Европарламента Роберта Метсола и подчеркнула, что страна готова присоединиться к Евросоюзу.
«Евросоюз должен принять Молдову с распростертыми объятиями и сердцем. Она уже готова к евроинтеграции. Это касается нас обоих: вы укрепите Европу», — заявила глава Европарламента.
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