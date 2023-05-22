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Самадашвили: «Грузинской мечты» не существует, существует оккупационный режим России
22.05.2023 12:20
Задача режима в том, чтобы, когда Россия ощутимо потерпит поражение в Украине, Владимир Путин уже имел полностью переоформленный контроль над Грузией, - об этом заявила журналистам депутат от «Лело» Саломе Самадашвили.
По словам Самадашвили, задача оппозиции — смена власти.
«У Молдовы гораздо большие вызовы, чем у нас, но этому государству удается иметь политику, скоординированную с Евросоюзом, поэтому оно получило статус и быстро начнет переговоры о вступлении. Параллельно с этим, удается и не предпринимать шагов, которые сделают излишне напряженными отношения с Россией. Поэтому заявление «Грузинской мечты» о том, что их политика является политикой балансирования, является ложью. «Грузинской мечты» не существует, существует оккупационный режим России, который сегодня захватил власть.
Задача этого режима в том, чтобы к моменту, когда Россия ощутимо потерпит поражение в Украине, Владимир Путин уже имел полностью переоформленный контроль над Грузией. Это задача этой власти, их задачей не является ни балансирование наших интересов, ни получить статус кандидата — посмотрите, как ведет себя власть Молдовы и сравните с поведением собственной власти», — сказала Самадашвили.
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