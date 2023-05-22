Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Самадашвили: «Грузинской мечты» не существует, существует оккупационный режим России


22.05.2023   12:20


Задача режима в том, чтобы, когда Россия ощутимо потерпит поражение в Украине, Владимир Путин уже имел полностью переоформленный контроль над Грузией, - об этом заявила журналистам депутат от «Лело» Саломе Самадашвили.

По словам Самадашвили, задача оппозиции — смена власти.

«У Молдовы гораздо большие вызовы, чем у нас, но этому государству удается иметь политику, скоординированную с Евросоюзом, поэтому оно получило статус и быстро начнет переговоры о вступлении. Параллельно с этим, удается и не предпринимать шагов, которые сделают излишне напряженными отношения с Россией. Поэтому заявление «Грузинской мечты» о том, что их политика является политикой балансирования, является ложью. «Грузинской мечты» не существует, существует оккупационный режим России, который сегодня захватил власть.

Задача этого режима в том, чтобы к моменту, когда Россия ощутимо потерпит поражение в Украине, Владимир Путин уже имел полностью переоформленный контроль над Грузией. Это задача этой власти, их задачей не является ни балансирование наших интересов, ни получить статус кандидата — посмотрите, как ведет себя власть Молдовы и сравните с поведением собственной власти», — сказала Самадашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна