

Самадашвили: Разговор о консультациях с «Грузинской мечтой» - обман общества

22.05.2023 12:47





Разговор о консультациях это обман общества. Не имеет значения, пойдет ли «Грузинская мечта» на уступку по двум кандидатам в члены Высшего совета юстиции – уже всем известно, что она не выполняет ни одного из важных требований Евросоюза, - об этом журналистам заявила депутат от «Лело» Саломе Самадашвили, отвечая на вопрос, примет ли оппозиция участие в консультациях с большинством.



По словам Самадашвили, повестка дня «Грузинской мечты» в том, чтобы продолжить узурпацию всех ветвей власти.



«Разговоры о консультациях со стороны «Грузинской мечты» это обман общества, и мы видели это неоднократно. Мы видели это в процессе выбора кандидатуры Народного защитника, когда невероятно много времени было потеряно в процедуре, которую они придумали сами и в итоге назначили желательного для них человека. Мы также видели, что они сделали во время выборов членов Высшего совета юстиции, когда вступили в тайную сделку с несколькими оппозиционерами и провели таким образом своих кандидатов. Поэтому сейчас не имеет значения, пойдут ли они на какие-то уступки по этим двум кандидатам. «Грузинская мечта» уже показала общественности и ЕС, что их повестка дня в том, чтобы продолжать узурпацию всех ветвей власти, поэтому не имеет значения, что сделает «Грузинская мечта», потому что уже всем известно, что эта власть не выполняет ни одно важное требование Евросоюза»,- заявила Самадашвили.



Напомним, что процесс принятия решения в связи двумя кандидатами, которые должны быть избраны в Высший совет юстиции по квоте парламента, отложен на две недели. На пленарном заседании парламента формально был проведен второй тур голосования, в результате все четыре кандидата были провалены.



Во второй тур для заполнения двух вакантных мест перешли четыре кандидата, имеющие большую поддержку по сравнению с другими. Этими кандидатами являются Русудан Квиникадзе (89 голосов), Гога Кикалашвили (89 голосов), Леван Немсадзе (88 голосов) и Нино Нишнианидзе (87 голосов). Третий тур состоится 30 мая.





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