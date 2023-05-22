

Посол Нидерландов в Грузии разделает обеспокоенность ЕС в связи с восстановлением прямых авиарейсов с Россией

22.05.2023 13:20





Посол Нидерландов в Грузии Маайке ван Колдам заявляет, что Нидерланды как государство-член ЕС полностью разделяют обеспокоенность, высказанную в заявлениях ЕС относительно восстановления прямых авиарейсов между Россией и Грузией.



«Евросоюз распространил два заявления касательно полетов с Россией. Нидерланды являются членом ЕС, и я, конечно, присоединяюсь к этим заявлениям Евросоюза, в которых выражается обеспокоенность в связи с возобновлением полетов, потому что ЕС ожидает от Грузии, насколько возможно, соответствия с внешней политикой Евросоюза, а также выражает обеспокоенность по поводу безопасности полетов. Так что мы разделяем эти заявления Евросоюза», - отметила посол.



Кроме того, по ее словам, что касается предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС, необходимо выполнение рекомендаций Еврокомиссии.



«Что касается статуса кандидата, то есть 12 приоритетов, которые должны быть выполнены полностью. Все партии должны сделать максимум для выполнения этих приоритетов, для того, чтобы работать вместе, преодолеть разногласия и поляризацию», — отметила посол.





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