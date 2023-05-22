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Нацвлишвили: Перестановка точек и запятых это не реформа суда


22.05.2023   14:09


По заявлению депутата «Лело» Анны Нацвлишвили, перестановка точек и запятых не является реформой суда, поэтому «в этом фальшивом процессе нет места оппозиции». Об этом Нацвлишвили заявила журналистам, отвечая на вопрос, намерена ли оппозиция проводить консультации с властями относительно членов Высшего совета юстиции, не являющихся судьями.

«Вопрос Высшего совета юстиции не является отдельно взятым вопросом. Власть сделала громкое заявление во всех тонах и формах, что не собирается менять ситуацию в суде.

Перестановка точек и запятых это не реформа суда, поэтому в этом фальшивом процессе нет места оппозиции.

Тот, кто придумал этот фальшивый процесс, тот пусть доведет его до конца и ответит за те тяжелейшие последствия, перед которыми ставит страну бутафорскими процессами суда», - сказала Анна Нацвлишвили.


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