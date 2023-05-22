

Аппарат омбудсмена расследует факт воспрепятствования работе журналиста

22.05.2023 14:14





Аппарат Народного защитника начал расследование факта воспрепятствования работе журналиста грузинской телекомпании «Формула» Давида Чабашвили. Об этом Netgazeri сообщили в Аппарате омбудсмена.



Речь идет об инциденте, произошедшем 20 мая возле гостиницы «Kvareli Lake Resort», кадры которого 21 мая обнародовал сам Давид Чабашвили. На видео видно, как сотрудники службы безопасности отеля и представители МВД пытаются силой вывести журналиста с прилегающей территории отеля.



«Мне позвонил представитель Народного защитника и сказал, что они начинают расследование дела о превышении должностных полномочий сотрудником полиции, и попросил передать им все материалы, которые у меня есть.



Он спросил меня, что случилось, как это произошло и когда, и есть ли у меня какие-либо травмы на теле. Я подтвердил, что получил некоторые повреждения в области рук и ног. Меня также спрашивали, обращался ли я в правоохранительные органы. Но я не обращался, потому что счел это бессмысленным, это [все равно] не принесет результатов», — рассказал журналист «Формулы».



В Грузии активисты устроили акцию протеста у гостиницы в регионе Кахетия после сообщений СМИ о том, что там проводится свадьба, на которой присутствует дочь главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова Екатерина Винокурова. Полиция в субботу, 20 мая, задержала 16 человек.



О том, что дочь российского министра и ее муж Александр Винокуров приехали в Грузию, накануне, 19 мая, сообщил телеканал «Мтавари». Как утверждает телеканал, они прибыли, чтобы отпраздновать свадьбу брата Винокурова. Церемония бракосочетания состоялась в Тбилиси, а праздничный банкет был запланирован в гостинице Kvareli Lake Resort.





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