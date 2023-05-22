

Папуашвили: Введение любых дополнительных санкций против РФ означает эскалацию

22.05.2023 16:11





Любое действие, такое как введение виз, закрытие границы, запрет полетов и др., является санкцией, это значит, что страна идет на эскалацию с Россией – тот, кто говорит нам, что мы должны ввести санкции в отношении России, не дает нам гарантии безопасности и экономической защищенности, -заявил журналистам председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Как отметил Шалва Папуашвили, сама оппозиция также признала, что введение Грузией санкций в отношении России не отвечает интересам нашей страны.



«Эта тема поднималась несколько раз. Эта тема каждый раз обсуждалась и общество дало ответ. И сама оппозиция в конечном итоге признала, что введение Грузией санкций в отношении России не соответствует интересам нашей страны.



Любое такое действие как введение виз, закрытие границы, запрет на полеты и др., является санкцией, а значит, страна идет на эскалацию с Россией. Эскалация подразумевает, что мы входим в такую спираль, последствия которой невозможно предсказать заранее. Соответственно, при введении санкций ожидаемо, что будут ответные меры, контрсанкции, что в конечном итоге означает, что создастся угроза безопасности нашей страны и экономическому благополучию.



Напомню всем, что российская армия находится в 30 км от столицы, в 500 метрах от главного автобана, соединяющего западную и восточную Грузию. Это огромный военный риск, который есть у нашей страны. Кроме того, вы знаете, что велика опасность перехода России от политики оккупации к политике аннексии.



Тот, кто предлагает нам ввести санкции в отношении России, а также ввести визы, закрыть границы, запретить полеты, закрыть воздушное пространство, в действительности говорит, что мы должны рискнуть и вступить в эскалацию с Россией, соответственно, в возможное военное противостояние. Важно, что тот, кто говорит нам, что мы должны ввести санкции в отношении России, не дает нам гарантий ни безопасности, ни экономической защищенности.



У нас определенная ситуация с Россией, в том числе и то, что у нас прекращены дипломатические отношения. Введение любых дополнительных санкций означает эскалацию. Мы не будем подвергать риску наших граждан. Наши граждане поддерживают и разделяют эту политику, это подтверждают как различные опросы, так и последние промежуточные выборы, на которых «Грузинская мечта» получила больше голосов, чем в 2021 году», - отметил Папуашвили.





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