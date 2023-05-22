

«TI – Грузия» о «манипуляциях» премьер-министра относительно возобновления авиасообщения с Россией

22.05.2023 16:30





В опубликованном 22 мая анализе неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» (TIG) акцентирует внимание на «манипуляциях» и антизападной риторике в отношении торговли с Россией со стороны премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили после возобновления прямого авиасообщения с Россией.



Евросоюз призывает Грузию прекратить торговлю с Россией



По заявлению «Международной прозрачности», заявления премьер-министра Гарибашвили о том, что Евросоюз призывает Грузию прекратить торговлю с Россией, неверны. По данным организации, Евросоюз призывает Грузию не разрывать экономические связи с Россией, а присоединиться к введенным против нее санкциям в авиационной сфере, «чтобы Грузия не стала местом для обхода санкций, введенных против России», вероятность чего увеличивается в случае возобновления авиасообщения».



Манипулирование данными о торговле ЕС с Россией



По заявлению «Международной прозрачности», заявление премьер-министра о том, что «Евросоюз, который не одобрил полеты, торговлю и экономику Грузии с Россией, по-прежнему торгует с Россией… В 2022 году товарооборот Грузии с Россией составил до 1 млрд долларов, а у ЕС было 270 миллиардов долларов».



19/05/2023 – Премьер Грузии об авиасообщении с Россией, президенте Грузии и Михаиле Саакашвили

«После начала войны в Украине торговая зависимость Евросоюза от России уменьшилась в 3 раза, а торговая зависимость Грузии от России увеличилась в 1,5 раза», — констатирует организация и добавляет, что перенос акцента на то, что у ЕС гораздо больший товарооборот с Россией, чем у Грузии, это манипуляция, поскольку экономика ЕС достигает 20 трлн долларов США и «даже небольшая доля торговли в ней – это большое число».



Как поясняет «Международная прозрачность», если нас интересует, как изменилось отношение Евросоюза к России после начала войны, мы должны сравнить долю России во внешней торговле Евросоюза и Грузии и то, что они сделали, чтобы уменьшить эти доли. «По сравнению с 2021 годом ЕС ввел санкции в отношении 49% экспорта в Россию и 58% импорта из России. «Правительство Грузии ничего не сделало для сокращения торговли с Россией», – отмечает организация.



В организации также подчеркивают, что Россия получает финансы, когда ее продукция ввозится в другую страну. Опираясь на данные Евростата, «Международная прозрачность» пишет, что в феврале 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине, доля России в импорте ЕС составляла 9,5%, а по состоянию на март 2023 года — 1,9% (в номинальном выражении, она сократилась с 21 млрд евро до 4 млрд евро).



В противовес е этому, основываясь на данных Национальной службы статистики Грузии, «Международная прозрачность – Грузия» поясняет, что в феврале 2022 года доля России в импорте Грузии составляла 9,4%, а в марте 2023 года — 12,2% (в номинальном выражении увеличилась с 96 млн долларов США до 151 млн долларов США).



«В 2022 году товарооборот Грузии с Россией составил не 1 млрд долларов, как говорит Гарибашвили, а 2,5 млрд долларов, что на 52% больше показателя 2021 года. Товарооборот ЕС с Россией снижается с каждым месяцем», — подчеркивают в организации.



Риски на пути евроинтеграции



«Международная прозрачность» также говорит о рисках ввода санкций против грузинских компаний на фоне возобновления прямого авиасообщения с Россией. «Международная прозрачность – Грузия» поясняет, что решение Евросоюза закрыть небо и ввести санкции против российских самолетов после начала войны в Украине касается любой российской компании, в том числе российской компании «Азимут», которая уже начала полеты в Тбилиси.



Организация также считает, что политическое сближение с Россией будет препятствовать интеграции Грузии в ЕС, «поскольку ЕС ожидает от стран-претендентов взаимной политики».



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