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В Грузии ограбили дом чемпиона мира по дзюдо


22.05.2023   16:32


Дом действующего чемпиона мира и Европы по дзюдо Луки Майсурадзе ограбили в городе Хашури. По предварительным данным, украдены украшения и до тысячи лари.

В момент ограбления в доме никого не было. МВД ведет расследование.

25-летний Лука Майсурадзе всего неделю как вернулся с Чемпионата мира в Дохе, откуда привез золотую медаль. О том, что она могла быть также украдена, не сообщалось.


Источник: Новости - Грузия
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