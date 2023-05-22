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В Грузии ограбили дом чемпиона мира по дзюдо
22.05.2023 16:32
Дом действующего чемпиона мира и Европы по дзюдо Луки Майсурадзе ограбили в городе Хашури. По предварительным данным, украдены украшения и до тысячи лари.
В момент ограбления в доме никого не было. МВД ведет расследование.
25-летний Лука Майсурадзе всего неделю как вернулся с Чемпионата мира в Дохе, откуда привез золотую медаль. О том, что она могла быть также украдена, не сообщалось.
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