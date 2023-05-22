

Агентство морского транспорта опровергает информацию о регулярном морском сообщении Новороссийск-Батуми

22.05.2023 16:35





Агентство морского транспорта Грузии прокомментировало сообщение армянской стороны о начале грузовых перевозок по морскому маршруту Новороссийск-Батуми-Новороссийск.



В ведомстве подтвердили, что в апреле действительно было совершено два рейса. Однако в Тбилиси говорят, что грузоперевозки – нерегулярные и коммерческие.



«Судно под флагом Палау Haci Musa Ucak (IMO 9128544) в апреле действительно осуществило два коммерческих рейса между Новороссийском и Батуми. Хотим подчеркнуть, что это нерегулярный рейс, который носит полностью коммерческий характер», – заявили в ведомстве, добавив, что подобные рейсы осуществляются систематически.



По информации грузинского ведомства, компания, которой принадлежит указанное судно, не включена в санкционный список, она планирует и дальше выполнять коммерческие рейсы.



«Что касается груза, то он является транзитным и предназначен для Республики Армения. Агентство морского транспорта Грузии в сотрудничестве со Службой доходов Минфина постоянно инспектирует как суда, так и судовладельцев в отношении международных санкций. Соответственно, если судно или владелец судна находятся в санкционном списке, ему не разрешается заходить в порты Грузии и проводить соответствующие процедуры», – отмечается в заявлении.



По сообщению армянской стороны, новый маршрут – альтернатива дороги через Верхний Ларс. Об этом, в частности, заявил директор компании C&M International Давид Илоян.



Ранее армянская сторона не раз заявляла о скором запуске паромной переправы из грузинского порта Поти в российский порт Кавказ, расположенный на косе Чушка в Керченском проливе.



В августе 2022 года в Агентстве морского транспорта Минэкономики Грузии заявили, что Армения обратилась к грузинской стороне с просьбой об открытии паромной переправы с Россией из-за большой загруженности на КПП «Верхний Ларс». В Тбилиси напомнили, что Армения не имеет выхода к морю и «традиционно использует порты Грузии» для ведения международной торговли. Грузинские власти также заявили об обязательствах страны по международной Конвенции о транзитной торговле государств, не имеющих выхода к морю. В конце августа в Минэкономики заявили, что Грузия завершила консультации с транспортными компаниями по вопросу открытия паромной переправы с Россией.





В ноябре прошлого года министр экономики Армении Ваан Керобян назвал причину задержки запуска паромной переправы из Грузии в Россию. По его словам, оператор грузинского порта Поти строго следит за соблюдением европейских и американских санкций. Компания, говорил Керобян, не ответила, за какое время примет решение пропустить или не пропустить тот или иной груз.





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