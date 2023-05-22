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Саакашвили: «Каждый, кто на стороне Украины, стоит на стороне Европы»
22.05.2023 18:37
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили опубликовал заявление, в котором указал, что планирует бороться за освобождение Грузии от России, а затем принять участие в возрождении Украины.
«Каждый, кто на стороне Украины, стоит на стороне Европы, свободы, территориальной целостности и правильной стороне истории», — заявил экс-президент.
При этом он отметил, что тех кто поддержал Россию, скоро ждет «очень большое поражение».
«Сочтены дни не только российской армии, но и Путина. Мы все должны продолжать бороться и готовиться к моменту X.
Свою миссию я вижу в том, чтобы помочь грузинскому народу наконец-то освободиться от России и ее последков, пусть даже ценой cамопожертвования. И после этого, если я смогу, вернуться к себе домой в Украину и помочь команде Зеленского в возрождении страны», — написал Саакашвили.
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