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ЕС официально запускает миссию по укреплению сектора безопасности Молдовы
22.05.2023 19:04
Европейский Союз официально запускает миссию по укреплению сектора безопасности Молдовы. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
«Сегодня Совет запускает миссию партнерства ЕС в Республике Молдова в рамках политики безопасности и обороны, целью которой является укрепление сектора безопасности в стране», — говорится в заявлении.
Эта миссия была создана по просьбе молдавских властей и ее цель – помочь стране в укреплении структур и механизмов кризисного управления против гибридных угроз.
Миссия будет консультировать на стратегическом уровне и определять потребности в наращивании потенциала.
Как пояснили в Брюсселе, необходимость создания миссии в Молдове была вызвана усилением усилий по дестабилизации страны.
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