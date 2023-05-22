

ЕС официально запускает миссию по укреплению сектора безопасности Молдовы

22.05.2023 19:04





Европейский Союз официально запускает миссию по укреплению сектора безопасности Молдовы. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.



«Сегодня Совет запускает миссию партнерства ЕС в Республике Молдова в рамках политики безопасности и обороны, целью которой является укрепление сектора безопасности в стране», — говорится в заявлении.



Эта миссия была создана по просьбе молдавских властей и ее цель – помочь стране в укреплении структур и механизмов кризисного управления против гибридных угроз.



Миссия будет консультировать на стратегическом уровне и определять потребности в наращивании потенциала.



Как пояснили в Брюсселе, необходимость создания миссии в Молдове была вызвана усилением усилий по дестабилизации страны.







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