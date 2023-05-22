

ПА НАТО признала преступления России против Украины геноцидом

22.05.2023 22:16





Парламентская ассамблея НАТО единодушно признала преступления России против Украины геноцидом, а террористический режим в России – рашизмом.



Об этом сообщил глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев, пишет "Европейская правда".



По словам Чернева, на сессии ассамблеи в Люксембурге приняли декларацию, которая содержит единодушную поддержку парламентариев из стран НАТО международного трибунала, помощи Украине до победы и после нее.



Кроме того, документ признает преступления России против Украины геноцидом, осуждает идеологию рашизма, поддерживает восстановление территориальной целостности, санкции, репарации, а также "план Маршалла" для Украины, отметил нардеп.



"На сессии ассамблеи в Люксембурге мы добились принятия чрезвычайно сильной декларации, которая будет иметь далеко идущие политические последствия", – констатировал Чернев.



Кроме того, ассамблея призвала правительства своих стран открыто объявить на саммите в Вильнюсе о том, что Украина станет членом Альянса, и согласовать следующие конкретные шаги для вступления Украины в НАТО.



"Это наша дипломатическая победа. Все наши ключевые пожелания относительно финального текста декларации учтены", – отметил Чернев.



Депутат подчеркнул, что благодаря этому решению "фундамент к саммиту НАТО в Вильнюсе заложен". "Парламентарии стран Альянса свою позицию выразили. Теперь дело за правительствами", – добавил депутат.



Как известно, президент Владимир Зеленский настаивает, что Украина не будет соглашаться на альтернативные предложения, которые могли бы заменить ее членство в НАТО.



Украину не устроит ни одно другое решение саммита НАТО в Вильнюсе в июле, кроме реальных шагов по ее членству в Альянсе, заявлял глава МИД Дмитрий Кулеба.





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