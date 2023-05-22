

«Грузинская мечта» не может принимать решения самостоятельно - директор Фонда Рондели

22.05.2023 23:15





Правящая партия «Грузинская мечта» часто принимает решения под давлением России, считает директор Центра европейских исследований «Фонд Рондели» Каха Гоголашвили.



В программе «Новости» он раскритиковал приезд членов семьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Грузию и отметил, что такая позиция правительства является препятствием для получения страной статуса кандидата в члены Евросоюза.





«Это факт, что «Грузинская мечта» не может принимать решения самостоятельно. Решения часто принимаются под давлением России. Это началось с мелочей, а теперь происходит часто. Например, они позвонили кому-то из кабинета Лаврова и сказали, что кто-то придет и проследит за обеспечением охраны.



Когда речь заходит о ваших собственных интересах и вашем престиже, ваших отношениях с западными партнерами, вашем евроатлантическом будущем, она не должна приходить сюда со своей собственной повесткой дня. Мы уже позволяем им действовать в соответствии с российской повесткой дня. Это самое удручающее и самое рискованное.



Мы видели, что был довольно большой митинг, завтра может быть еще более масштабный митинг, если людей специально призовут, чтобы доказать, сколько людей против таких визитов в Грузию, в то время как Россия ведет войну в Украине и продолжает оккупацию грузинских территорий.



Когда приезжают сотни тысяч граждан [России], они остаются здесь на год, работают нелегально, то есть лишая работы местных жителей и также конкурируют с местным бизнесом. Это большая проблема для нас.



Любые связи с Сергеем Лавровым нежелательны, и это не только личное. Это может иметь и политическое значение, потому что в дальнейшем в прессе и на телевидении в России комментируется, что члены семьи Лавровых свободно приезжают в Грузию. Их не пускают в Великобританию, Европу, США, Канаду, но Грузия раскрывает им объятия», — сказал директор Фонда Рондели о «Грузинской мечте» и ее текущей позиции в отношении России.



19 мая одно из грузинских медиа сообщило, что дочь министра иностранных дел России Сергея Лаврова Екатерина Лаврова и члены ее семьи приехали в Грузию на свадьбу. После начала войны в Украине Лавров и его семья, включая зятя, находятся под санкциями Запада.



Официальные органы не подтвердили факт нахождения дочери Лаврова в Грузии. Однако, как заявила на специальном брифинге президент Саломе Зурабишвили, она «получила обещание» от министра внутренних дел, что российская семья, которая планировала сыграть свадьбу в Грузии, покинет территорию страны.



Кроме того, еще 10 мая президент Грузии потребовала проведения заседания Совета безопасности. На брифинге в администрации президента Зурабишвили заявила, что следует рассмотреть вопрос об установлении трехмесячных виз для россиян.



10 мая президент России Владимир Путин подписал документ об отмене визового режима для граждан Грузии и возобновлении авиасообщение между Россией и Грузией.



До сих пор визовый режим с Россией был отменен Грузией в одностороннем порядке, а прямое авиасообщение Россия прекратила с июля 2019 года.



Источник: JAMnews

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