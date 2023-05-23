

Посол Германии: Мы ограничиваем отношения с Россией

23.05.2023 10:32





«Наша задача — оценить позицию Грузии по отношению к Европейскому Союзу в связи с решением, которое будет принято в декабре этого года. В декабре 2023 года у Грузии, а также у Европейского союза есть большая историческая возможность, чтобы страна получить статус кандидата», — заявил посол Германии в Грузии Петер Фишер.



Как заявил Первому каналу Грузии посол Германии, процесс включает в себя выполнение 12 рекомендаций, а также то, как Грузия смотрит на цели, ценности ЕС и внешнюю политику страны в целом.



«В настоящее время мы говорим, что Россия начала незаконную агрессивную войну против Украины, и поэтому мы ограничиваем наши отношения с Россией. Мы не начинаем новую главу отношений с Россией, наоборот, мы ее закрываем, чтобы показать России, что эта война должна закончиться. Если он не прекратит войну, ему придется заплатить цену. Это те рамки, из которых мы смотрим на возобновление полетов», — заявил посол.





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