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Посол Германии: Мы ограничиваем отношения с Россией
23.05.2023 10:32
«Наша задача — оценить позицию Грузии по отношению к Европейскому Союзу в связи с решением, которое будет принято в декабре этого года. В декабре 2023 года у Грузии, а также у Европейского союза есть большая историческая возможность, чтобы страна получить статус кандидата», — заявил посол Германии в Грузии Петер Фишер.
Как заявил Первому каналу Грузии посол Германии, процесс включает в себя выполнение 12 рекомендаций, а также то, как Грузия смотрит на цели, ценности ЕС и внешнюю политику страны в целом.
«В настоящее время мы говорим, что Россия начала незаконную агрессивную войну против Украины, и поэтому мы ограничиваем наши отношения с Россией. Мы не начинаем новую главу отношений с Россией, наоборот, мы ее закрываем, чтобы показать России, что эта война должна закончиться. Если он не прекратит войну, ему придется заплатить цену. Это те рамки, из которых мы смотрим на возобновление полетов», — заявил посол.
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