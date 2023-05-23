

Акубардия: Введение санкций станет катастрофой для грузинских компаний

23.05.2023 12:03









По ее словам, «Грузинская мечта» пытается сохранить власть ценой отказа от суверенитета страны.



«Тога как весь Запад дистанцировался от этого террористического государства, это еще один показатель того, что правительство пытается воспользоваться и сохранить власть ценой отказа от суверенитета страны. Введение санкций против грузинских компаний станет катастрофой для нашего суверенитета и нашего европейского и евроатлантического будущего», - заявила Акубардия.



Пресс-спикер Госдепартамента США



«Мы обеспокоены возобновлением прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Это может означать, что грузинские аэропортовые компании могут оказаться под угрозой санкций», - сказал Миллер. Это еще одно предупреждение и, я думаю, красная карточка для правительства «Грузинской мечты». Введение санкций станет катастрофой для грузинских компаний, - заявила оппозиционный депутат парламента Грузии Теона Акубардия, комментируя заявление Госдепа США по поводу восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией.По ее словам, «Грузинская мечта» пытается сохранить власть ценой отказа от суверенитета страны.«Тога как весь Запад дистанцировался от этого террористического государства, это еще один показатель того, что правительство пытается воспользоваться и сохранить власть ценой отказа от суверенитета страны. Введение санкций против грузинских компаний станет катастрофой для нашего суверенитета и нашего европейского и евроатлантического будущего», - заявила Акубардия.Пресс-спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил , что сейчас не время наращивать отношения с Россией.«Мы обеспокоены возобновлением прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Это может означать, что грузинские аэропортовые компании могут оказаться под угрозой санкций», - сказал Миллер.





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