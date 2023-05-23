

23 мая в Грузии будут праздновать День Абхазии

23.05.2023 12:07





«С благословения Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II, отныне мы будем праздновать «Абхазетоба» в Грузии 23 мая. Поздравляю всех, в первую очередь, наших абхазских соотечественников с этим днем», — говорится в поздравлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.



По его словам, политическая команда «Грузинской мечты» предложила абхазским братьям новый подход – политику примирения и восстановления доверия, ведь одной из главных целей власти, перед восстановлением территориальной целостности страны, является заслуживание доверия.



«У нас одна и та же история и культура, одни и те же ценности и стремление к лучшему будущему для наших детей. Именно это вселяет в нас надежду на то, что восстановление взаимного уважения, доверия и дружбы сделает нас сильной, единой, развитой и европейской страной.



Еще раз, поздравляю всех с Днем Абхазии. Желаю мира и развития нашей родине — Грузии», — говорится в поздравлении премьер-министра Грузии.







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