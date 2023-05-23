Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Нацвлишвили: Государственность Грузии руками «Грузинской мечты» и интересами России в очередной раз ставится под удар


23.05.2023   12:12


Государственность Грузии руками «Грузинской мечты» и интересами России в очередной раз ставится под удар, - заявила депутат от «Лело» Анна Нацвлишвили.

Нацвлишвили откликнулась на заявление Госдепартамента США по поводу восстановления прямого авиасообщения между Грузией и Россией, отметив, что власти Грузии не только дистанцируется от политики цивилизованного мира, но и противостоят ей.

«Этим безрассудным шагом власти ставят под удар каждого гражданина Грузии и безопасность страны. Я больше не придерживаюсь мнения, что это саботирование статуса кандидата. Это саботирование суверенитета Грузии, под ударом государственность, и это тревожная ситуация. Изменение курса, которое представляет большие риски для безопасности Грузии и каждого ее гражданина. Изоляция от Запада означает, что пространство, которое было открыто, будет закрыто, то же безвизовое сообщение, возможность получения образования, лечения, трудоустройства, все это под ударом, и государственность Грузии руками «Грузинской мечты» и интересами России в очередной раз ставится под удар», - заявила Анна Нацвилишвили.

Пресс-спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что сейчас не время наращивать отношения с Россией.

«Мы обеспокоены возобновлением прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Это может означать, что грузинские аэропортовые компании могут оказаться под угрозой санкций», - сказал Миллер.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна