

Нацвлишвили: Государственность Грузии руками «Грузинской мечты» и интересами России в очередной раз ставится под удар

23.05.2023 12:12









Нацвлишвили откликнулась на



«Этим безрассудным шагом власти ставят под удар каждого гражданина Грузии и безопасность страны. Я больше не придерживаюсь мнения, что это саботирование статуса кандидата. Это саботирование суверенитета Грузии, под ударом государственность, и это тревожная ситуация. Изменение курса, которое представляет большие риски для безопасности Грузии и каждого ее гражданина. Изоляция от Запада означает, что пространство, которое было открыто, будет закрыто, то же безвизовое сообщение, возможность получения образования, лечения, трудоустройства, все это под ударом, и государственность Грузии руками «Грузинской мечты» и интересами России в очередной раз ставится под удар», - заявила Анна Нацвилишвили.



Пресс-спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что сейчас не время наращивать отношения с Россией.



«Мы обеспокоены возобновлением прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Это может означать, что грузинские аэропортовые компании могут оказаться под угрозой санкций», - сказал Миллер. Государственность Грузии руками «Грузинской мечты» и интересами России в очередной раз ставится под удар, - заявила депутат от «Лело» Анна Нацвлишвили.Нацвлишвили откликнулась на заявление Госдепартамента США по поводу восстановления прямого авиасообщения между Грузией и Россией, отметив, что власти Грузии не только дистанцируется от политики цивилизованного мира, но и противостоят ей.«Этим безрассудным шагом власти ставят под удар каждого гражданина Грузии и безопасность страны. Я больше не придерживаюсь мнения, что это саботирование статуса кандидата. Это саботирование суверенитета Грузии, под ударом государственность, и это тревожная ситуация. Изменение курса, которое представляет большие риски для безопасности Грузии и каждого ее гражданина. Изоляция от Запада означает, что пространство, которое было открыто, будет закрыто, то же безвизовое сообщение, возможность получения образования, лечения, трудоустройства, все это под ударом, и государственность Грузии руками «Грузинской мечты» и интересами России в очередной раз ставится под удар», - заявила Анна Нацвилишвили.Пресс-спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что сейчас не время наращивать отношения с Россией.«Мы обеспокоены возобновлением прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Это может означать, что грузинские аэропортовые компании могут оказаться под угрозой санкций», - сказал Миллер.





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