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Представитель Генсека НАТО посетит завтра Грузию
23.05.2023 12:19
Завтра Грузию посетит специальный представитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина.
Коломина приезжает в Тбилиси в рамках регионального тура и кроме Грузии посетит Армению и Азербайджан.
Что касается цели визита и вопросов, которые будут обсуждаться на встречах, Хавьер Коломина выступит в связующем офисе НАТО, где во второй половине дня ответит на вопросы журналистов.
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