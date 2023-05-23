

Представитель Генсека НАТО посетит завтра Грузию

23.05.2023 12:19





Завтра Грузию посетит специальный представитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина.



Коломина приезжает в Тбилиси в рамках регионального тура и кроме Грузии посетит Армению и Азербайджан.



Что касается цели визита и вопросов, которые будут обсуждаться на встречах, Хавьер Коломина выступит в связующем офисе НАТО, где во второй половине дня ответит на вопросы журналистов.







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