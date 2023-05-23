Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Представитель Генсека НАТО посетит завтра Грузию


23.05.2023   12:19


Завтра Грузию посетит специальный представитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина.

Коломина приезжает в Тбилиси в рамках регионального тура и кроме Грузии посетит Армению и Азербайджан.

Что касается цели визита и вопросов, которые будут обсуждаться на встречах, Хавьер Коломина выступит в связующем офисе НАТО, где во второй половине дня ответит на вопросы журналистов.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна