

Папуашвили: Прямое авиасообщение с РФ не нарушает никаких санкций

23.05.2023 12:39





«С одной стороны, мы не допускаем обхода международных санкций с помощью Грузии, Грузия честна и не существует никаких фактов, слухов, сомнений, а с другой, мы не вводим двусторонние санкции», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Шалва Папуашвили прокомментировал заявление официального представителя Госдепартамента США о том, что «США обеспокоены восстановлением прямого авиасообщения между Россией и Грузией, и что компании в аэропортах Грузии могут встать перед риском санкций».



Как отметил председатель парламента, требование к Грузии ввести двусторонние санкции является несправедливостью. По словам Папуашвили, Грузия сознательно продолжает свою политику — с одной стороны, она соблюдает международные санкции и не позволит использовать Грузию для обхода санкций, а с другой — не вводит двусторонних санкций против России.



Папуашвили раскритиковал оппозицию, которая требует сокращения сроков пребывания в Грузии без виз для граждан России.



«На самом деле, любое такое решение означает санкцию, санкция означает эскалацию, эскалация означает ситуацию, которую трудно предсказать. Что будет дальше, будет ли это экономический контрудар по Грузии или разного рода военные риски? В условиях, когда ни одна страна и ни одна организация не предоставляет Грузии гарантии военной и экономической безопасности, в этих условиях просить Грузию о введении двусторонних санкций является несправедливостью», — заявил Папуашвили.







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