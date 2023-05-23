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Ираклий Гарибашвили встретился с эмиром Катара
23.05.2023 14:50
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
По информации администрации правительства Грузии, Ираклий Гарибашвили и эмир Катара обсудили динамику плодотворного сотрудничества двух стран в различных сферах. Было отмечено, что углубление экономического сотрудничества между Грузией и Катаром является приоритетом повестки дня экономической дипломатии обеих стран. Была выражена готовность к углублению и укреплению существующих торгово-экономических связей.
Как отметил премьер-министр, правительство Грузии приветствует инвестирование катарских бизнесменов в различные сферы страны.
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