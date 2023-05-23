Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ираклий Гарибашвили встретился с эмиром Катара


23.05.2023   14:50


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

По информации администрации правительства Грузии, Ираклий Гарибашвили и эмир Катара обсудили динамику плодотворного сотрудничества двух стран в различных сферах. Было отмечено, что углубление экономического сотрудничества между Грузией и Катаром является приоритетом повестки дня экономической дипломатии обеих стран. Была выражена готовность к углублению и укреплению существующих торгово-экономических связей.

Как отметил премьер-министр, правительство Грузии приветствует инвестирование катарских бизнесменов в различные сферы страны.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна