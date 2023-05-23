

Роман Гоциридзе: Заявление США – это еще одно предупреждение

23.05.2023 16:25





Заявление пресс-спикера Госдепа США – это еще предупреждение. Окончательным предупреждением станет оставление Бидзины Иванишвили в Чорвиле навсегда. Будет потом летать Абастумани-Чорвила-Стеклянный дворец, - заявил журналистам оппозиционный депутат парламента Грузии Роман Гоциридзе.



По словам Гоциридзе, введение санкций в отношении аэропортов Грузии, что не исключено, станет катастрофой для страны.



«Решения, принятые властями Грузии, не являются случайными фактами, и мы должны рассматривать все в одном контексте. Восстановление авиасообщения и отмена визового режима Россией — это один вопрос. Приезд дочери Лаврова в Грузию – это то же самое, поскольку они почувствовали спокойствие, посчитав, что Грузия полностью находится под их влиянием. То же самое касается и парома из Новороссийска и т.д.



Это целый комплекс вопросов, который вызывает огромную озабоченность как внутри страны, так и у международных партнеров. Грузия отвернулась от Запада и несется в сторону России. Это правительство принесет стране большие беды — блокировка наших аэропортов может быть одной из них», - заявил Роман Гоциридзе.



Мы обеспокоены восстановлением прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Это может означать, что грузинские аэропортовые компании могут оказаться под угрозой санкций, - заявил пресс-спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.



По его словам, сейчас не время наращивать отношения с Россией.



«Многие западные страны, в том числе США, запрещают российским самолетам заходить в свое воздушное пространство. Мы обеспокоены восстановлением прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Это может означать, что грузинские аэропортовые компании могут оказаться под угрозой санкций. Мы - всё западное общество, дистанцировались от этого режима, и сейчас не время наращивать отношения с Россией», - заявил пресс-спикер Госдепартамента.





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