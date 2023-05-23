

Глава Минздрава Грузии выступил на Всемирной ассамблее здравоохранения

23.05.2023 17:02





Министр по делам вынужденных переселенцев, труда, здравоохранения и социальной защиты с оккупированных территорий Грузии Зураб Азарашвили выступил на 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.



Зураб Азарашвили рассказал о реализуемых и проводимых в Грузии реформах, направленных на максимальную доступность медицинских услуг и лекарств.



В своем выступлении министр особо подчеркнул успешность государственной программы всеобщего здравоохранения. По его словам, за 10 лет программой было охвачено более 95% населения, а увеличение финансирования медицинских услуг со стороны государства сократило наличные платежи. Также снизился показатель распространенности гепатита С и туберкулеза.



«Декларируемым приоритетом правительства Грузии является обеспечение всеобщего доступа к услугам здравоохранения, для чего в стране с 2013 года действует государственная программа всеобщего здоровья. За 10 лет существования программы нам удалось расширить услуги и удовлетворить различные потребности в медицинской помощи, таким образом охватив более 95% населения. С 2013 года в результате неуклонного роста расходов государства на услуги здравоохранения существенно снизились наличные платежи населения — с 73% до 41%», — заявил Зураб Азарашвили на 76-й сессии Всемирной организации здравоохранения.





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