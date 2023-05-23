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Президент помиловала 13 осужденных
23.05.2023 18:29
Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 13 осужденных.
По информации администрации президента, 9 осужденных полностью освобождены от отбывания наказания в виде лишения свободы в пенитенциарном учреждении и сегодня же покинут пенитенциарное учреждение, а 4 осужденным смягчены сроки отбывания наказания в пенитенциарном учреждении.
Среди помилованных 4 осужденные женщины.
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